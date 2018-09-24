Arıza savunmada! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Arıza savunmada!

    Arıza savunmada!

    İlk 6 haftada 7 puanda kalan , sadece 1 maçta kalesini kapatabildi.

    'de ilk 6 haftada 7 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan sadece bir maçta kalesini gole kapatabilirken, 8 gol yiyerek savunmada kötü performans ortaya koydu. Bordo- mavili takım , Demir Grup Sivasspor ve ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer gol yerken, karşısında ise 2 golü ağlarında gördü. sadece evindeki derbisinde kalesini kapatırken, mücadeleyi 4-0 kazandı.

    İLK YARIDA DAĞILIYOR
    Fırtına ligde yediği 8 golün 6'sını ilk yarılarda kalesinde gördü. Bu da savunmanın dirençsiz olduğunun kanıtı. İkinci yarılarda ise Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında birer olmak üzere sadece 2 gole geçit verildi.

    STOPERLER İSTİKRARSIZ
    Sezon öncesi Uğur Demirok, Hubocan, Durica ile yollarını ayırıp Toure ve Hosseini'yi transfer eden Trabzonspor, stoperde yine istikrarı sağlayamadı. İlk 6 haftada 3 kez Toure-M. Akbaş, 2 kez Hosseini- Toure, 1 kez Akbaş-Hosseini bu bölgede görev yaptı. Aranan ikili bulunamadı.

    TRABZON'UN GOL YEDİĞİ DAKİKALAR

    1. 24.9.2018
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