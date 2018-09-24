Arıza savunmada!
İlk 6 haftada 7 puanda kalan Fırtına, sadece 1 maçta kalesini kapatabildi.
İLK YARIDA DAĞILIYOR
Fırtına ligde yediği 8 golün 6'sını ilk yarılarda kalesinde gördü. Bu da savunmanın dirençsiz olduğunun kanıtı. İkinci yarılarda ise Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında birer olmak üzere sadece 2 gole geçit verildi.
STOPERLER İSTİKRARSIZ
Sezon öncesi Uğur Demirok, Hubocan, Durica ile yollarını ayırıp Toure ve Hosseini'yi transfer eden Trabzonspor, stoperde yine istikrarı sağlayamadı. İlk 6 haftada 3 kez Toure-M. Akbaş, 2 kez Hosseini- Toure, 1 kez Akbaş-Hosseini bu bölgede görev yaptı. Aranan ikili bulunamadı.
TRABZON'UN GOL YEDİĞİ DAKİKALAR
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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