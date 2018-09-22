Yusuf Yazıcı sınırda – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    sınırda

    Yusuf Yazıcı sınırda
    Ligde geride kalan 5 maçta takımın en hırçın ismi olarak dikkat çekiyor. 3 sarı kartla sınırda bulunan genç oyuncu bu akşam da oynar ve kart görürse cezalı duruma düşecek. Yusuf bu takdirde gelecek hafta yine 'da oynanacak olan maçında formasını giyemeyecek.
    1. 22.9.2018
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