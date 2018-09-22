U21’e moral ziyareti – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’e moral ziyareti

    U21’e moral ziyareti
    Başkan ve yönetim kurulu, sponsorluk anlaşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sahalarında antrenman yapan takımını ziyaret etti. Teknik heyet ve oyuncularla görüşüp, moral veren Ağaoğlu, "Geleceğimiz sizsiniz. Alt yapı bizim için çok önemli. A takımda alt yapıdan en az 6 veya 7 oyuncu olmalı. Bu fırsatı değerlendirin" şeklinde konuştu.
    1. 22.9.2018
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