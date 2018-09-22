Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İç sahada oynadığımız maçlarda baskılı oyun ve bulduğumuz goller vardı. Rakipten 7'ye 2, 5'e 2 oyuncu üstünlüğümüz olduğu pozisyonlarda 2 gol yedik. Bize yakışmayacak goller yedik."dedi.

Takım olmanın zorluğuna dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti:

"Bazı zorluklar olabilir. Biz de eksiklerimizi gidermek anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk yarı ne kadar kötü oynamışsak da ikinci yarıda baskılı, daha özverili Trabzonspor vardı. Bunun neticesinde pozisyonlar yakalayıp bir gol bulduk, penaltı kaçırdık ama sonuçta kaybediyorsunuz. Son 4 müsabakanın ikisinde yüzde 62, ikisinde yüzde 66 top bizde kalmış. İki kat pas yaptık. Sonuç olarak kendimizi hesaba çekme noktasında olacağız. Kaybettik ve üzgünüz."

Karaman, kadroyu değiştirmesi konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin olarak, "Burak, geçen hafta, 'Ben hazırım.' dediği için istişare yaptığımız bir oyuncuydu. İki haftadır takımla ful çalışıyordu. Diğer haftayı da dikkate aldığımızda, 2,5 haftadır tam pozisyonunda çalışıyor. Rakibin savunmada etkili oyuncuları vardı. Hafife alınacak bir takım değil. Kapalı savunmaları ve kontratağa çıkacak oyuncuları vardı. Bizi iyi kilitlediler." ifadelerini kullandı.

Ligde her takımın birbirini yenebileceğini anlatan Karaman, "Herkes çok iyi takım kurmuş durumda. Kendimizi kaf dağında görmemize gerek yok. Geçmişte büyük başarılara imza attık ama ayağımız yere basmalı." diye konuştu.

Karaman, Onur Recep Kıvrak'ın, yediği goldeki hatasına ve bunda sonra oynaması konusundaki kararı teknik heyetin vereceği yönündeki maç sonu açıklamalarına ilişkin olarak, "Onur, bizim canımız. Ben oyuncumu sahaya çıkarıyorsam, tepkiyi kendi üzerime alırım. Ben bundan çekinmem, sinmem, geriye de durmam. Onur bu takımın kaptanı ve fedakarlığını yapıyor. Onur, kendine yakışmayan bir gol yedi ama vurdurmayacaksın. İnsan olan yerde hata olur. Hata yaptığımızda kucaklamazsak yarın çok daha farklı tepkilerle karşılaşabiliriz. Basit hatalarda birbirimizden uzaklaşırsak, kendimiz hataya düşmüş oluruz." şeklinde konuştu.

"Mağlubiyeti hazmedemiyorum." diyen Karaman, "Kanıma dokunuyor. Ben oyuncumun sahadan boynu bükük çıkmasını, taraftarın boynu bükük gitmesini istemiyorum ama futbol bu. Rakibimizinki de can. Hiçbir kulüp hazırlıksız değil. Herkesin kendine ait futbolcu silahı var. Herkes bunu kullanıp üstünlük sağlama amacında." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, Video Yardımcı Hakem Uygulamasına yönelik ise, "VAR sayesinde bir gol bulduk, bir iptal oldu. Ama burada şunu söyleyebilirim, eline çarpma olsa bile Burak'ın önünde sıçrayan oyuncu var, topu bile görme şansı yok. Koluna çarpma olarak değerlendirebilir. Sahanın mutlak hakimi hakemdir, karar geçerlidir. Tek başına makine onu, bunu yapsın değil. İnsanın da yorum katması gerekir. Burak'ın önündeki rakipten dolayı topu görmediğini bile düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Trabzonspor'da sarı kart gören Yusuf Yazıcı, cezalı duruma düştü. Ligde bu sezon 4. sarı kartı gören genç oyuncu, gelecek hafta takımın Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçta görev alamayacak.

BEKTAŞ: "ZOR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, saha kenarında futbolcular kadar yorulduğunu belirterek, "Zor maç olacağını biliyorduk. Kendi sahasında baskılı, coşkulu, taraftar desteğiyle oynayan, çok erken skoru koparan bir Trabzonspor vardı. Buna karşılık ilk yarıda sahada ne yapmamız gerekiyorsa yaptık." dedi.

Rakip yüklenirken dikine geçişlerle merkezdeki boş oyuncuları kullanarak, Gassama'nın kanadından iki gol bulduklarını aktaran Bektaş, şöyle devam etti:

"Bunun sonucunda ilk yarı 2 gol atarak 2-0 devreyi kapattık. İkinci yarı herhalde 2-0'ın rehavetine kapıldık. Rakibin skoru yakalamak adına sayısal olarak fazla oyuncu ile kalemizde gol araması bizi zor duruma düşürdü. Daha kötü olabilirdi. Rakip üzerimize gelirken çok boşluklar verdi. Kazandığımız topları çok daha iyi değerlendirmeliydik. Dönen topları alamadık, zor onlar yaşadık. Yine de oyuncularımı kutluyorum."

Bektaş, Yasin Öztekin'i tebrik ederek, "Maçı koparan oyuncu oldu. Her hafta performansını yükseltiyor. Kendisini tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bir basın mensubunun, VAR sisteminde hakemlerin hakkaniyetli karar verip vermediğine yönelik sorusuna ilişkin olarak ise Bektaş, "VAR uygulamasıyla eğer yanlış karar düzeltilecekse ilk başta ben sevinirim. VAR'ı destekliyorum. Yüreğim ağzıma geldi ama gol iptal olunca biz mutlu oluyoruz. Ne yapalım? Trabzonspor üzüldü ama biz mutlu olduk." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.