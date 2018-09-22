Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler...
Sahasında bu sezon oynadığı iki maçı da farklı kazanan Trabzonspor seriyi sürdürüp 3’te 3 yapmak istiyor. Mücadelenin detaylarını ve canlı anlatımını fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca canlı skor ve detaylar fotomac.com.tr'de...
KARAMAN UYARDI
Trabzonspor sahasında Göztepe'ye sadece 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncuları ile yaptığı toplantıda Alanya'da yapılan hataların Göztepe önünde tekrarlanmamasını isteyerek, "Galatasaray derbisindeki gibi oynayın. Rakibimizin neler yapabileceğinden çok bizim ne yaptığımız önemli. Sahaya çıkıp çalıştığımız her şeyi en iyi şekilde yapmaya uğraşmalıyız" emrini verdi.
REKABETTE 8-3 ÖNDE
Trabzonspor, Göztepe ile Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 karşılaşmada bordo-mavililer 8 galibiyet alırken, 3 mücadeleyi ise Göztepe kazandı. Taraflar 9 kez de eşitliği bozamadı. Trabzon'da oynanan son iki lig maçı 0-0 sona erdi. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmaya Beto'nun kurtarışları damga vurmuştu.
ABDÜLKADİR İLK 11'E
Fırtına'da kadroda tek değişiklik bekleniyor. Ünal Karaman'ın sarı kart sınırında yer alan Yusuf Yazıcı'yı kenara çekip, Abdülkadir Ömür'ü ilk onbire monte edeceği öğrenildi. 'Messi' lakaplı genç yıldız geçen hafta Alanya'da oyuna girdikten sonra etkili bir futbol sergilemişti. Savunmanın göbeğinde ise Majid Hosseini tam iyileşmediği için yine Zargo Toure ile Mustafa Akbaş ikilisi yer alacak. Kanatlarda Olcay ile Nwakaeme, ön liberoda Onazi+Jose Sosa, forvette ise Hugo Rodallega görev yapacak.
Yunus Emre SEL
- 22.9.2018
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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