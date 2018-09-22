Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler... – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler...

    Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler...

    Sahasında bu sezon oynadığı iki maçı da farklı kazanan seriyi sürdürüp 3’te 3 yapmak istiyor. Mücadelenin detaylarını ve canlı anlatımını fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz.

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından eli boş dönen bu akşam Stadı'nda 'yi ağırlayacak. Dış sahada istediği sonuçları alamayan bordo-mavili takımda hedef iç sahadaki başarılı grafiği devam ettirmek. Fırtına bu sezon evinde oynadığı iki maçta 'u 3-1, 'ı ise 4-0 mağlup etti. Taraftarı önünde 7 gol atıp kalesinde sadece bir gol gören ekibi, Göztepe'yi de mağlup 3'te 3 yapmak istiyor.

    TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca canlı skor ve detaylar fotomac.com.tr'de...

    KARAMAN UYARDI
    Trabzonspor sahasında Göztepe'ye sadece 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Teknik direktör , oyuncuları ile yaptığı toplantıda Alanya'da yapılan hataların Göztepe önünde tekrarlanmamasını isteyerek, "Galatasaray derbisindeki gibi oynayın. Rakibimizin neler yapabileceğinden çok bizim ne yaptığımız önemli. Sahaya çıkıp çalıştığımız her şeyi en iyi şekilde yapmaya uğraşmalıyız" emrini verdi.

    REKABETTE 8-3 ÖNDE
    Trabzonspor, Göztepe ile 'de 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 karşılaşmada bordo-mavililer 8 galibiyet alırken, 3 mücadeleyi ise Göztepe kazandı. Taraflar 9 kez de eşitliği bozamadı. Trabzon'da oynanan son iki lig maçı 0-0 sona erdi. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmaya Beto'nun kurtarışları damga vurmuştu.

    ABDÜLKADİR İLK 11'E
    Fırtına'da kadroda tek değişiklik bekleniyor. Ünal Karaman'ın sarı kart sınırında yer alan Yusuf Yazıcı'yı kenara çekip, Abdülkadir Ömür'ü ilk onbire monte edeceği öğrenildi. 'Messi' lakaplı genç yıldız geçen hafta Alanya'da oyuna girdikten sonra etkili bir futbol sergilemişti. Savunmanın göbeğinde ise Majid Hosseini tam iyileşmediği için yine Zargo Toure ile ikilisi yer alacak. Kanatlarda Olcay ile Nwakaeme, ön liberoda Onazi+, forvette ise Hugo Rodallega görev yapacak.




    Yunus Emre SEL
    1. 22.9.2018
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