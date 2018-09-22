Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Trabzonspor - Göztepe | CANLI

    , 'in 6. haftasında sahasında ’yi konuk ediyor. ile , Medical Park'taki karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya geliyor. Mücadele 19.00'da başladı.

    Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

    İLK 11'LER:

    TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Mustafa, Novak, Onazi, Sosa, Amiri, Abdülkadir, Yusuf, Burak.

    GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome.



    TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Medical Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı yönetiyor. Bein Sports 1'den yayınlanan mücadele canlı anlatımla fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

    İLE GÖZTEPE 21. RANDEVUDA
    İki takım arasında geride kalan 20 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor ile , Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

    TRABZONSPOR EVİNDE BİR KEZ YENİLDİ
    Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

    1. 21.9.2018 11:25
    2. Güncelleme: 22.9.2018 19:12
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