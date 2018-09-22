Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.



İLK 11'LER:



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Mustafa, Novak, Onazi, Sosa, Amiri, Abdülkadir, Yusuf, Burak.

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome.







TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Bein Sports 1'den yayınlanan mücadele canlı anlatımla fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.



TRABZONSPOR İLE GÖZTEPE 21. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan 20 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor Trabzonspor ile Göztepe, Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

TRABZONSPOR EVİNDE BİR KEZ YENİLDİ

Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.