Forma satışı 52 bini geçti

Forma satışlarından gelen haberler yüz güldürdü. Geçen seneye göre talebin oldukça yüksek olduğu ifade edilirken, son üç ay içinde satış rakamının 52 bini geçtiği bildirildi. Üretici firmanın forma yetiştirmekte zorlandığını belirten yönetim satışların artarak devam etmesini bekliyor.