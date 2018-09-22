Forma satışı 52 bini geçti – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Forma satışı 52 bini geçti

    Forma satışı 52 bini geçti
    Forma satışlarından gelen haberler yüz güldürdü. Geçen seneye göre talebin oldukça yüksek olduğu ifade edilirken, son üç ay içinde satış rakamının 52 bini geçtiği bildirildi. Üretici firmanın forma yetiştirmekte zorlandığını belirten yönetim satışların artarak devam etmesini bekliyor.
    1. 22.9.2018
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