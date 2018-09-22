Burak Yılmaz ve Vahid Amiri bu sezon ilk kez 11'de forma giydi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ve bu sezon ilk kez 11'de forma giydi

    Burak Yılmaz ve Vahid Amiri bu sezon ilk kez 11'de forma giydi

    'in 6. haftasında 'yi konuk eden 'un başlangıç kadrosunda 3 oyuncu değişikliği yapılırken, bu sezon ilk kez 11'de forma giydi.

    Teknik direktör , geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre, Nwakaeme'nin yerine 'yi, 'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü, Hugo Rodallega'nın yerine de 'ı oynattı.

    Sezon öncesi yurt dışı kampında sakatlanan ve kasık ameliyatı geçiren Burak Yılmaz, 3 maç sonra kadroda yer alırken, başlangıç 11'inde ilk kez kendisine yer buldu.

    Bu sezon sadece ligin 2. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçının son 26 dakikasında görev yapan Burak, Rodallega'nın yedek soyunduğu maçta takımının golcüsü olarak sahaya çıktı.

    VAHİD AMİRİ İLK KEZ
    'un yeni transferlerinden İranlı futbolcu Vahid Amiri, bordo-mavili formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

    Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan ve son 2 karşılaşmanın ise son bölümlerinde oyuna dahil olan sol kanat oyuncusu, ilk kez 11'de şans buldu.

    Trabzonspor'da sakatlığı bulunan İranlı stoper Majid Hosseini, Luis Ibanez ve Kamil kadroda yer alamadı.

    AĞAOĞLU, GÜN BOYUNCA MAÇ İZLEDİ
    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün önce Tesisleri'nde 21 Yaş Altı Futbol takımının 'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi.

    Bu müsabakanın ardından Ağaoğlu, Stadı'nda geçerek, TFF 3. Lig'de mücadele eden pilot takım 1461 Trabzon'un Ankara Adliyespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı takip etti.

    Bordo-mavili kulübün başkanı, daha sonra Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasını izlemek üzere Medical Park Stadı'na geldi.

    JALE BAYHAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın Akranes ve ile oynadığı Avrupa maçlarında sembolik başlama vuruşu yapan 1976 Türkiye Güzeli Jale Bayhan'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Avrupa serüvenimizin mihenk taşlarından, kendi evimizde oynadığımız Akranes ve Liverpool mücadelelerinin sembolik başlama vuruşunu yapan, 1976 Türkiye Güzeli Jale Bayhan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulüp tarihimizin unutulmaz bu iki zaferinde yer alan, bize şans getiren Jale Bayhan'ı rahmetle anıyor, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TARAFTARLAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ
    Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

    Medical Park Stadı'nın tribünlerinin büyük bölümünde boşluklar olduğu gözlendi.

    Bir grup konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını yalnız bırakmadılar.

    Bu arada Trabzonspor ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından, "Atıklar torbaya, goller kaleye." sloganıyla geri dönüşüm seferberliği başlatıldı.

    Atıkların geri kazanımı sayesinde doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanması, gelecek nesillere sürdürülebilir ve daha temiz bir çevre bırakılabilmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında, Göztepe maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na gelen taraftarlara atık torbaları dağıtıldı.

    1. 22.9.2018 20:09
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