Yeni sponsorla imzalar atılıyor – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Yeni sponsorla imzalar atılıyor

    Yeni sponsorla imzalar atılıyor
    Forma kol sponsorluğu için anlaşmaya varılan Intercity firması ile imzalar bugün atılacak. Stadı'nda saat 13.30'da gerçekleştirilecek imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu ve sponsor firma yönetim kurulu Başkanı Ali 'ın yanı sıra bordo-mavili futbolcular da katılacak.
    1. 21.9.2018
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