Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    , 'yi konuk edecek

    Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

    , 'in 6. haftasında yarın sahasında ’yi konuk edecek.

    Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

    Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

    'da teknik direktör 'ın kadroda değişiklik yapmayarak , Pereira, Toure, , Novak, Onazi, Sosa, , Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

    Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon yararlanamadığı 'ın da Göztepe maçıyla takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

    1. 21.9.2018 11:13
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