Sosa’ya ekstra sorumluluk – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Sosa’ya ekstra sorumluluk

    Sosa’ya ekstra sorumluluk

    , ikinci kaptanlığa getirilen ile bir görüşme yaparak sahada daha fazla sorumluluk almasını istedi.

    Arjantinli oyuncu, tecrübelerini de takım arkadaşlarına aktaracak. 'taki özgüvenini kazanmaya başlayan ve performansını her geçen gün artıran Sosa, "Geldiğim günden itibaren bazı sıkıntılar ile uğraşsam da şu an 'daki en güzel anlarımı yaşadığımı söyleyebilirim. Bu durum performansıma da olumlu yansıyor. Daha da iyi olacağım" dedi.
    1. 21.9.2018
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