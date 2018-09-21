PFDK’dan 20 bin TL ceza – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    ’dan 20 bin TL ceza

    PFDK’dan 20 bin TL ceza
    , maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin+kötü tezahürat ve aynı eylemin bu sezon deplasmanda ikinci kez gerçekleşmesinden dolayı 'a 20 bin lira para cezası verdi. Çirkin tezahüratın yapıldığı misafir tribünde olan taraftarlar bir sonraki deplasmana gidemeyecek.
    1. 21.9.2018
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