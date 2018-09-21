İstikrar arıyor! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    İstikrar arıyor!

    İstikrar arıyor!

    ideal 11’ini henüz bulamadı. İç saha performansı ile deplasman arasındaki fark buna bağlanıyor... maçında yine revizyon var.

    Süper Lig'de iç sahada iyi sonuçlar almasına rağmen deplasmanda aynı başarılı performansı sergileyemeyen kadro istikrarını da sağlayamadı. Geride kalan 5 haftada sadece iki maça üst üste aynı onbirle çıkabilen , diğer maçlarda ise hep farklı onbirlerle mücadele etti. Bordo-mavili ekipte en büyük sorun olarak geçen sezon olduğu gibi sakat ve formsuz oyuncular gösteriliyor. Teknik direktör bu durumu düzeltmek için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

    VAHİD AMİRİ İLK 11'E
    Karaman'ın hem maçında alınan mağlubiyet hem de Vahid Amiri'nin hazır hale gelmesi nedeniyle yine kadroda revizyon yapması bekleniyor. Sakatlığı geçen ve performansı her geçen gün iyiye giden İranlı oyuncuyu 11'e almak isteyen bordo-mavili çalıştırıcı, ile Yusuf Yazıcı'dan birisini kulübeye çekmeyi planlıyor. Karaman ayrıca geçen sezon yaşanan olumsuz tablonun tekrarlanmaması için de büyük çaba harcıyor. Tecrübeli hoca, bu yönde oluşturulmak istenen havayı dağıtmak için oyuncularıyla sık sık bir araya gelip, moral aşılıyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 21.9.2018
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