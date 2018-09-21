İstikrar arıyor!
Fırtına ideal 11’ini henüz bulamadı. İç saha performansı ile deplasman arasındaki fark buna bağlanıyor... Göztepe maçında yine revizyon var.
VAHİD AMİRİ İLK 11'E
Karaman'ın hem Alanyaspor maçında alınan mağlubiyet hem de Vahid Amiri'nin hazır hale gelmesi nedeniyle yine kadroda revizyon yapması bekleniyor. Sakatlığı geçen ve performansı her geçen gün iyiye giden İranlı oyuncuyu 11'e almak isteyen bordo-mavili çalıştırıcı, Olcay Şahan ile Yusuf Yazıcı'dan birisini kulübeye çekmeyi planlıyor. Karaman ayrıca geçen sezon yaşanan olumsuz tablonun tekrarlanmaması için de büyük çaba harcıyor. Tecrübeli hoca, bu yönde oluşturulmak istenen havayı dağıtmak için oyuncularıyla sık sık bir araya gelip, moral aşılıyor.
Yunus Emre SEL
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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