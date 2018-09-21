Hüseyin Göçek yönetecek – Fotomaç – 21 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    yönetecek

    Hüseyin Göçek yönetecek
    Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Göztepe maçında 'i görevlendirdi. Stadı'nda yarın akşam oynanacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek atandı.
    1. 21.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hüseyin Göçek yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN