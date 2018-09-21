Hugo Rodallega: "4 ülkeyi reddettim" – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    : "4 ülkeyi reddettim"

    Hugo Rodallega: "4 ülkeyi reddettim"

    Rodallega: Arabistan, , , ’dan teklif vardı, gitmedim.

    , 'nın El Espectador gazetesine açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu transfer döneminde Arabistan, , ve Kolombiya'dan teklif aldığını ancak 'den ayrılmaya cesaret edemediğini söyledi. 'da mutlu olduğunu belirten yıldız, "Sözleşmem bittiğinde masadaki seçeneklere bakacağım. Bir süre daha Avrupa'da kalmak istiyorum. Sonunda tabii ki ülkeme döneceğim" dedi. Rodallega, 'i de överek, "Çok iyi oyunculara sahip bir lig. Güçlü kulüpler var. Takımların hedefi hep dışarıya açılmak" diye konuştu.

    ÇOK FAZLA PROTOKOL VAR
    Rodallega, 'den Türkiye'ye geldiği için pişman olup olmadığı sorusuna, "Hayır, buradaki insanlar da Avrupalı. çok seviyorlar. Maçtan önce çok var. Takımlar birbirlerini selamlıyor. Hayranlar buluşuyor. Atmosfer harika" yanıtını verdi. Rodallega, Akhisar'a Fulham'dan gelmişti.
    1. 21.9.2018
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