Hedef bol golle kazanmak – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
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    Hedef bol golle kazanmak

    Hedef bol golle kazanmak
    , karşısında saha ve seyirci avantajına güveniyor. Bu sezon Stadı'nda oynadığı iki maçı da farklı kazanan bordo-mavililer, 'u 3-1, 'ı ise 4-0 mağlup etmişti. Hedef; Göztepe önünde de bol golle kazanıp yenilgisini telafi etmek.
    1. 21.9.2018
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