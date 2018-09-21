Göztepe maçı taktiği çalışıldı – Fotomaç – 21 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    maçı taktiği çalışıldı

    Göztepe maçı taktiği çalışıldı
    maçının hazırlıkları sürüyor. Dünkü idmanda futbolcular taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör gözetiminde yapılan antrenmana önceki günkü idmanda sakatlanan İbanez katılmadı. Tedavileri devam eden Ahmet Kamil ile Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptılar.
    1. 21.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe maçı taktiği çalışıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN