Rodallega hız kesti! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    hız kesti!

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a> hız kesti!
    Aytemiz maçında girdiği 4 gollük pozisyondan yararlanamayan Hugo da takım gibi durgunluğa girdi. Kaleci Ufuk'u bir türlü geçemeyen Kolombiyalı oyuncu iki haftadır suskun. Ligi hızlı giren ilk 3 haftada rakip filelere 3 gol göndermişti.
    1. 20.9.2018
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