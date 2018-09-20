Kaybedilen bir şey yok! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Kaybedilen bir şey yok!

    Kaybedilen bir şey yok!
    Teknik direktör dünkü antrenmandan önce futbolcularla yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Karaman'ın toplantıda Alanya maçında yapılan basit hataların tekrarlanmaması konusunda oyunculara uyarılarda bulunduğu öğrenilidi. Tecrübeli hoca ayrıca ligde henüz kaybedilen bir şey olmadığını hatırlatıp, aynı konsantrasyonla işlerine sarılmaları gerektiğini söyledi.
    1. 20.9.2018
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