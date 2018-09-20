Kaleci parlatılır!
Geçen sezon Haydar, Beto ve Fatih, Trabzon’a karşı devleşmişti. Bu kez de Ufuk Ceylan geçit vermedi
Trabzonspor'un rakip kaleciler konusundaki şanssızlığı devam ediyor. Geçen sezon bu konuda çok çeken Fırtına karşısında devleşen son isim Alanyasporlu Ufuk Ceylan oldu. Eski bir G.Saraylı olan Ufuk pazartesi günü 5 net fırsatta gol izni vermedi.
Geçen sezon da 0-0 biten Alanyaspor maçında kaleci Haydar Yılmaz 5 kritik kurtarışa imza atmıştı. Yine geçen sezon tek kale oynanan 0-0'lık Göztepe mücadelesinde Beto inanılmaz bir şekilde tam 9 kurtarış yaptı. Akhisar'ın file bekçisi Fatih Öztürk de bordo-mavili takım karşısında harika bir performans sergilemiş ve maç golsüz bitmişti.
- 20.9.2018
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AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
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eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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