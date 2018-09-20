Kaleci parlatılır! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Kaleci parlatılır!

    Kaleci parlatılır!

    Geçen sezon Haydar, Beto ve Fatih, Trabzon’a karşı devleşmişti. Bu kez de geçit vermedi

    'un rakip kaleciler konusundaki şanssızlığı devam ediyor. Geçen sezon bu konuda çok çeken Fırtına karşısında devleşen son isim Alanyasporlu oldu. Eski bir G.Saraylı olan Ufuk pazartesi günü 5 net fırsatta gol izni vermedi.

    Geçen sezon da 0-0 biten Alanyaspor maçında kaleci Haydar Yılmaz 5 kritik kurtarışa imza atmıştı. Yine geçen sezon tek kale oynanan 0-0'lık mücadelesinde Beto inanılmaz bir şekilde tam 9 kurtarış yaptı. Akhisar'ın file bekçisi de bordo-mavili takım karşısında harika bir performans sergilemiş ve maç golsüz bitmişti.

    1. 20.9.2018
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