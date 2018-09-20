Kaleci parlatılır!

Trabzonspor'un rakip kaleciler konusundaki şanssızlığı devam ediyor. Geçen sezon bu konuda çok çeken Fırtına karşısında devleşen son isim Alanyasporlu Ufuk Ceylan oldu. Eski bir G.Saraylı olan Ufuk pazartesi günü 5 net fırsatta gol izni vermedi.

Geçen sezon da 0-0 biten Alanyaspor maçında kaleci Haydar Yılmaz 5 kritik kurtarışa imza atmıştı. Yine geçen sezon tek kale oynanan 0-0'lık Göztepe mücadelesinde Beto inanılmaz bir şekilde tam 9 kurtarış yaptı. Akhisar'ın file bekçisi Fatih Öztürk de bordo-mavili takım karşısında harika bir performans sergilemiş ve maç golsüz bitmişti.