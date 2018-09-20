Bordo-mavililer, Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Tesislerdeki antrenmanda Alanyaspor maçında 60 dakika ve daha üstü forma giyenler ayak tenisi oynarken, diğer futbolcular çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet ve Majid Hosseini fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştılar.

Ibanez korkuttu

Antrenmanın sonunda yapılan çift kale maçta Luis Ibanez sakatlandı. Bir ikili mücadele sonrası sol arka adalesinde ağrı hisseden Arjantinli futbolcu yerde kaldı. Sağlık ekibinin hemen müdahale ettiği Ibanez çalışmaya devam edemedi ve ayağına buz sarılı şekilde antrenman sahasından ayrıldı.