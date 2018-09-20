Başarı da yenilgi de birlikte – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Başarı da yenilgi de

    Başarı da yenilgi de <a href="/index/birlikte?id=da0869fd-b238-44c8-8d75-368a434c5e00" class="" rel="tag">birlikte</a>
    Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birlik mesajı verdi. Portekizli bek, "Alanya'da hedefimizi elde edemedik. Oyunun bazı anlarındaki kötü şans, bizim daha iyi skor almamızı engelledi. kazanırız, kaybederiz" sözlerini kullandı.
    1. 20.9.2018
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