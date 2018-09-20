2 yıldızdan ek çalışma – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
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    2 yıldızdan ek çalışma

    2 yıldızdan ek çalışma
    JURAJ Kucka ve antrenman bittikten sonra sahada kalarak ekstra çalışma yaptı. İki isim önce ligin başından beri sorun teşkil eden yan toplar konusunda çalışma yaptı. şut çalışması gerçekleştirip içeriye gittiler.
    1. 20.9.2018
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