Yanal’ı geçemedi – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Yanal’ı geçemedi

    Yanal’ı geçemedi
    'a 1-0 mağlup olan , geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçen sezon teknik patron 'la ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan elde eden ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı.
    1. 19.9.2018
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