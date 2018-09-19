‘Rüyadan uyandık’ – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    uyandık’

    ‘<a href="/index/ruyadan?id=d1b69fca-3245-43e7-ae99-a228a2e204aa" class="" rel="tag">Rüyadan</a> uyandık’
    ALANYA yenilgisi yerel medyada büyük yankı uyandırdı. Taka Gazetesi, " uyandık" başlığı atarken, Kuzey Ekspres ise, "Kafayı yedik" manşetini attı. Günebakış, "Gözlerime inanamıyorum" ve Son Nokta gazetesi de "Kendi düşen ağlamaz" manşetlerini attı.
    1. 19.9.2018
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