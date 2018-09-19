Çileli yolculuk – Fotomaç – 19 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Çileli yolculuk

    Çileli yolculuk
    kafilesi sınavı sonrası çileli bir yolculuk yaptı. Maçın ardından Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan 'a dönüş yapma hazırlığında olan bordo-mavililer, uçağın hava muhalefeti nedeniyle Alanya'ya inememesi üzerine 'ya geçti. Buradan gece geç saatlerde uçağa binen kafile 04.50'de Trabzon'a inebildi. Teknik direktör da bunun üzerine oyuncularına günü dinlenerek geçirmelerini söyledi.
    1. 19.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çileli yolculuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN