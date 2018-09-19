Bilet satışı sürüyor! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Bilet satışı sürüyor!

    Bilet satışı sürüyor!
    ekibinin 'in 6. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın bilet satışı sürüyor. Fiyatlar 20 ile 270 arasında değişiyor. Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
    1. 19.9.2018
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