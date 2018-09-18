VAR’a takıldı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    VAR’a takıldı

    VAR’a takıldı
    derbisinin yıldızı Anthony , Aytemiz karşısında vasatı geçemedi. Nijeryalı oyuncunun 20. dakikada kafayla filelere gönderdiği gol ise VAR'da izlendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sol kanatta Galatasaray maçına göre çok etkisiz kalan Nwakaeme, 64'te yerini Vahid Amiri'ye bıraktı.
    1. 18.9.2018
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