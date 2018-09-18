U21’ler kazandı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’ler kazandı

    U21’ler kazandı
    takımlarının maçında gülen oldu. Bordo-mavili gençler, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Aytemiz 'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor U21 Takımı'na galibiyeti getiren golü Murat Cem kaydetti.
    1. 18.9.2018
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