Tribünler doldu – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Tribünler doldu

    Tribünler doldu
    Trabzonsporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, Alanya'da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken maç öncesinde teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. 90 dakika boyunca da tezahüratlarıyla bir an susmadı. Aytemiz taraftarları da takımlarına destek verdi.
    1. 18.9.2018
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