Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı hazırlıklarına başladı

    'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan , 22 Eylül Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana izinli olan Kamil katılmadı, Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

    Antrenman öncesi Karaman, futbolcularla yaklaşık 10 dakika toplantı yaptı. İdmanda futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 18.9.2018 19:25
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