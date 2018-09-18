Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, 22 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana izinli olan Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı, Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.
Antrenman öncesi teknik direktör Karaman, futbolcularla yaklaşık 10 dakika toplantı yaptı. İdmanda futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 18.9.2018 19:25
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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