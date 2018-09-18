Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    geçen sezonun gerisinde kaldı

    Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

    'de Aytemiz 'a deplasmanda 1-0 mağlup olan , geçen sezonun gerisinde kaldı.

    Geçen sezon ligin ilk 5 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 8 puan elde eden ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı.

    Bordo-mavililer, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra, ikinci hafta Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta da sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçerken beşinci haftada da Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

    , bu sezonun ilk 5 haftasında ise ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Galatasaray'ı da 4-0 mağlup etmeyi başarırken Aytemiz karşısından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

    İlk 4 haftada 7 puanla geçen sezon takımı çalıştıran teknik direktör ile aynı başarıyı gösteren , Aytemiz Alanyaspor maçıyla deneyimli teknik adam dönemindeki başarının da 5. haftalar itibarıyla gerisinde kaldı. Trabzonspor, Ersun Yanal döneminde 8, Ünal Karaman döneminde ise 7 puan elde etti.

    7 puanın 6'sı iç sahada
    Trabzonspor, ligdeki 7 puanın 6'sını iç sahada elde etti.

    İç sahada oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 3 maçta sadece 1 puan çıkarabildi.

    Bordo-mavililer, dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak tek deplasman puanını elde etti.


    (Jose Sosa, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşadı)

    1. 18.9.2018 11:23
    2. Güncelleme: 18.9.2018 11:24
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