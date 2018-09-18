Milli aralar Trabzonspor'a yaramıyor
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'a, milli aralar yaramıyor. Bordo-mavili takım, 2017 ve 2018 yıllarında A Milli Takım'ın oynadığı maçlar sonrası ligde karşılaştığı takımlara karşı puan kayıpları yaşadı.
4 milli ara sonrası 3 mağlubiyet
Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli Takım maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine 3 puan yazdırabildi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde milli maçlar sonrası deplasmanda oynadığı 2 maçı ise kaybetti. Bordo-mavililer bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Trabzonspor'un milli maçlar sonrası ligde aldığı sonuçlar şöyle:
Bordo-mavililer A Milli Takım'ın, son olarak Rusya ve İsveç ile oynadığı maçlar sonrası deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
23 ve 27 Mart tarihlerinde ise A Milli Takım'ın, İrlanda ve Karadağ ile oynadığı özel maç sonrası Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. 9 ve 13 Kasım 2017'de A Milli Takım'ın, Romanya ve Arnavutluk'la oynadığı özel maçlar sonrası Trabzonspor, evinde Osmanlıspor'ı 4-3 mağlup etti. 6 ve 9 Ekim 2017 tarihlerinde A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya ile oynadığı 2018 Dünya Kupası eleme maçları sonrası Trabzonspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olmuştu. Bu maç sonrasında ise Ersun Yanal ile Trabzonspor'un yolları ayrılmıştı.
- 18.9.2018 13:08
- Güncelleme: 18.9.2018 13:09
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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