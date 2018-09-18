Fırtına deplasmanda kayıp!

Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu oldu. Trabzonspor, mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'a maçı kazandıran gol 4. Dakikada Merih Demiral'dan geldi. Bu sonuçlar Alanyaspor, puanını 6'ya çıkarırken Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Baiano yerde kaldı. Villafanez'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Merih Demiral kafayla topu Trabzonspor filelerine gönderdi: 1-0

11. dakikada Sosa, topu sağdan gelen Rodallega'ya çıkardı. Topla ceza sahasına giren bu futbolcunun, sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ufuk Ceylan uzanarak kornere çeldi.

23. dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Villafanez'in ceza alanından şutunda kaleci Onur Kıvrak sağ köşeye uzanarak ikinci gole izin vermedi.

30. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Pereira topu ceza sahasına ortaladı. Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ufuk Ceylan'dan seken topu Olcay Şahan, tamamladı. Merih Demiral topu çizgi üzerinde çıkararak golü önledi.

İlk yarı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Onazi'nin arka direğe doğru havalandırdığı topa Pereira hareketlenerek vuruşunu yaptı. Top kaleci Ufuk'u geçerek uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında arka direğe düzülen topu Baiano kornere gönderdi.61. dakikada sol kanattan Ceyhun'un ortasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda Onur gole izin vermedi. Seken topu Cisse bir kez daha tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.82. dakikada sağ kanattan Pereira'nın uzun kullandığı taç atışında Merih topu kesti. Seken topla buluşan Yusuf'un sert şutunda kaleci Ufuk topu iki hamlede kontrol etti.84. dakikada Amiri sol kanatta rakibinden sıyrılıp arka direğe ortasını yaptı. Merih, Rodallega'dan önce kritik bir hamle daha yaparak topu kornere gönderdi.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, sol çizgide tüm rakiplerinden sıyrılıp topu içeriye çevirdi ancak Cenk Ahmet topa dokunmayı başaramadı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Baiano, Sackey, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez, Cisse

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Nwakaeme, Rodallega

Gol: Dk. 4 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)