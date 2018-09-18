Fırtına deplasmanda kayıp!
Spor Toto Süper Lig’in 5. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’un konuğu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu oldu. Trabzonspor, mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'a maçı kazandıran gol 4. Dakikada Merih Demiral'dan geldi. Bu sonuçlar Alanyaspor, puanını 6'ya çıkarırken Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Baiano yerde kaldı. Villafanez'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Merih Demiral kafayla topu Trabzonspor filelerine gönderdi: 1-0
11. dakikada Sosa, topu sağdan gelen Rodallega'ya çıkardı. Topla ceza sahasına giren bu futbolcunun, sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ufuk Ceylan uzanarak kornere çeldi.
23. dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Villafanez'in ceza alanından şutunda kaleci Onur Kıvrak sağ köşeye uzanarak ikinci gole izin vermedi.
30. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Pereira topu ceza sahasına ortaladı. Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ufuk Ceylan'dan seken topu Olcay Şahan, tamamladı. Merih Demiral topu çizgi üzerinde çıkararak golü önledi.
İlk yarı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Onazi'nin arka direğe doğru havalandırdığı topa Pereira hareketlenerek vuruşunu yaptı. Top kaleci Ufuk'u geçerek uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında arka direğe düzülen topu Baiano kornere gönderdi.61. dakikada sol kanattan Ceyhun'un ortasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda Onur gole izin vermedi. Seken topu Cisse bir kez daha tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.82. dakikada sağ kanattan Pereira'nın uzun kullandığı taç atışında Merih topu kesti. Seken topla buluşan Yusuf'un sert şutunda kaleci Ufuk topu iki hamlede kontrol etti.84. dakikada Amiri sol kanatta rakibinden sıyrılıp arka direğe ortasını yaptı. Merih, Rodallega'dan önce kritik bir hamle daha yaparak topu kornere gönderdi.
90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, sol çizgide tüm rakiplerinden sıyrılıp topu içeriye çevirdi ancak Cenk Ahmet topa dokunmayı başaramadı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Baiano, Sackey, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez, Cisse
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Nwakaeme, Rodallega
Gol: Dk. 4 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)
- 18.9.2018
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Fırtına deplasmanda kayıp! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.