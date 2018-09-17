Ünal Karaman: Pozisyonları değerlendiremedik
Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor’a 1-0’lik skorla mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, “Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Biz değerlendirmedik” dedi.
"Sonuç olarak kaybetmek üzücü"
Bu maçta yetersiz kaldıkları ifade eden Karaman şunları söyledi;" Daha çok yapabilirdik. Tamam, top bizdeymiş gibi, top oynarmışız gibi görünüyor ama bana göre beni tatmin eden mazeretler değil ki, mazeret olabilecek bir durumda değil. Sonuç olarak kaybetmek üzücü, Alanyaspor takımını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
- 17.9.2018 23:30
- Güncelleme: 17.9.2018 23:36
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Ünal Karaman: Pozisyonları değerlendiremedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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