Yusuf Yazıcı’dan tam isabet – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    ’dan tam isabet

    Yusuf Yazıcı’dan tam isabet

    ’un genç yıldızı , geride kalan 3 haftada ligin en çok isabetli şut çeken oyuncusu oldu.

    'un genç yıldızı , geride kalan 3 haftada ligin en çok isabetli şut çeken oyuncusu oldu.
    'de ilk 3 hafta sonunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor'da, genç yıldız Yusuf Yazıcı öne çıkan isim oldu. Ligin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Ankaragücü müsabakasında 84 dakika sahada kalan ve Novak'ın attığı golün hazırlayıcısı olan Yazıcı, maç boyunca rakip kaleyi 4 kez yokladı. İlk 3 haftalık periyotta rakip kaleye çektiği toplam 8 şutun 7'sinde isabet sağlayan 21 yaşındaki oyuncu, ligin en çok isabetli şut atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
    Yüzde 88'lik isabet oranı yakalayan Yusuf Yazıcı'yı 6 şutun 5'inde isabet sağlayan 'ın yeni transferi Emre Akbaba izledi.
    1. 28.8.2018 11:38
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