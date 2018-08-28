Yusuf Yazıcı’dan tam isabet
Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geride kalan 3 haftada ligin en çok isabetli şut çeken oyuncusu oldu.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor'da, genç yıldız Yusuf Yazıcı öne çıkan isim oldu. Ligin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Ankaragücü müsabakasında 84 dakika sahada kalan ve Novak'ın attığı golün hazırlayıcısı olan Yazıcı, maç boyunca rakip kaleyi 4 kez yokladı. İlk 3 haftalık periyotta rakip kaleye çektiği toplam 8 şutun 7'sinde isabet sağlayan 21 yaşındaki oyuncu, ligin en çok isabetli şut atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
Yüzde 88'lik isabet oranı yakalayan Yusuf Yazıcı'yı 6 şutun 5'inde isabet sağlayan Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba izledi.
- 28.8.2018 11:38
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Beşiktaş'ta tehlike sinyalleri
Toplam 6
Yorum
karakartal Beşiktaşa tehlike sinyalleri VAR Halis özkahya,Fırat aydınus, Bülent korkmaz=kumpas
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 22
Yorum
BJK'li Hep ayni adamlar FB lobisinden çakar ve Toroglu, GS lobisinden Hincal Uluç BJK düsmanliklari hep oldu ve iftaralar, hedef göstermeler vs...
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 22
Yorum
karakartal Yönetim,liboş (Beşiktaş) basını,büyük taraftar uyuma takımına sahip çık.Beşiktaşı parçalıyorlar
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