Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray'a geçit vermiyor
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    , yeni stadında 'a geçit vermiyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, yeni stadında <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a geçit vermiyor

    'de 1 Eylül Cumartesi günü 'ı konuk edecek , rakibi karşısında yeni stadında oynayacağı üçüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

    Bordo-mavililer, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda rakibi karşısında 2 lig maçını da kayıpsız geçirdi.

    ekibi, 2016-2017 sezonunda sarı-kırmızılı takımı 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başarırken hafta sonu 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

    Yusuf Yazıcı, boş geçmedi

    Bordo-mavili takımın genç oyuncusu , bu iki karşılaşmada da rakip fileleri boş geçmedi.

    Yazıcı, 2016-2017 sezonunun 25. haftasında 2-0, 2017-2018 sezonunun 10. haftasında da 2-1 biten karşılaşmada attığı 1'er gollerle takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı.

    Yönetim ve Karaman'ın ilk büyük maçı

    , 8 Nisan 2017 tarihinde başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu yönetiminde, ilk büyük maçına çıkacak.

    Ağaoğlu döneminde 10. lig maçını oynayacak ekibi, ilk kez büyük rakibi karşısında mücadele edecek.

    'da sezon başında göreve gelen da maçıyla ilk büyük sınavına çıkacak.

    Hacısalihoğlu: "Galibiyetler toparlanmaya şevk katar"

    Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, asıl hedeflerinin toparlanmayı sağlamak olduğunu belirtti.

    Hacısalihoğlu, gelecek yılların sağlam çatısını kurmak istediklerini ifade ederek, "Tabii bu arada da taraftarın ve camianın desteği ile mümkün olduğunca başarılı maçlar çıkarıp puanlar kazanmak istiyoruz. Onun için galibiyetler bizi yalnızca sevindirir, toparlanmaya şevk . Bizi kandırmaz, gerçekleri ve zorlukları örtmez. maçı da bu maçlardan biri." ifadelerini kullandı.

    1. 28.8.2018 11:44
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