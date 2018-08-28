Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray'a geçit vermiyor
Spor Toto Süper Lig'de 1 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında yeni stadında oynayacağı üçüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
Bordo-mavililer, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda rakibi karşısında 2 lig maçını da kayıpsız geçirdi.
Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda sarı-kırmızılı takımı 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başarırken hafta sonu 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Yusuf Yazıcı, boş geçmedi
Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, bu iki karşılaşmada da rakip fileleri boş geçmedi.
Yazıcı, 2016-2017 sezonunun 25. haftasında 2-0, 2017-2018 sezonunun 10. haftasında da 2-1 biten karşılaşmada attığı 1'er gollerle takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı.
Yönetim ve Karaman'ın ilk büyük maçı
Trabzonspor, 8 Nisan 2017 tarihinde başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu yönetiminde, ilk büyük maçına çıkacak.
Ağaoğlu döneminde 10. lig maçını oynayacak Karadeniz ekibi, ilk kez büyük rakibi karşısında mücadele edecek.
Trabzonspor'da sezon başında göreve gelen Ünal Karaman da Galatasaray maçıyla ilk büyük sınavına çıkacak.
Hacısalihoğlu: "Galibiyetler toparlanmaya şevk katar"
Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, asıl hedeflerinin toparlanmayı sağlamak olduğunu belirtti.
Hacısalihoğlu, gelecek yılların sağlam çatısını kurmak istediklerini ifade ederek, "Tabii bu arada da taraftarın ve camianın desteği ile mümkün olduğunca başarılı maçlar çıkarıp puanlar kazanmak istiyoruz. Onun için galibiyetler bizi yalnızca sevindirir, toparlanmaya şevk katar. Bizi kandırmaz, gerçekleri ve zorlukları örtmez. Galatasaray maçı da bu maçlardan biri." ifadelerini kullandı.
- 28.8.2018 11:44
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Comolli fiyaskosu! Marco Fabian...
Toplam 13
Yorum
ali bi yazsana kimmiş onlar. futbolcu eskilerinden scout da olmaz sportif direktör de. biz bu işten anlasaydık futbolumuz sürünmezdi. bilmiyoruz
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Beşiktaş'ta tehlike sinyalleri
Toplam 6
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karakartal Beşiktaşa tehlike sinyalleri VAR Halis özkahya,Fırat aydınus, Bülent korkmaz=kumpas
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 22
Yorum
BJK'li Hep ayni adamlar FB lobisinden çakar ve Toroglu, GS lobisinden Hincal Uluç BJK düsmanliklari hep oldu ve iftaralar, hedef göstermeler vs...
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