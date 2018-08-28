Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 1 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Burak Yılmaz katılmadı. Vahid Amiri ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 28.8.2018 19:24
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
alex mesele transferde değil fenerbahçe iyi top oynamıyor keyif vermiyor bunu görüp müdahale edememek sinir bozuyor
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"Hedefimiz şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
gıybet ümit özat'tın bıraktığı enkazı kaldır hocam.
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
199020 yapamıyorsun ali koç vakit kaybetmeden kongreye git ve aday olma
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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