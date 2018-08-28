Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'de 1 Eylül Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil ile katılmadı. Vahid Amiri ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 28.8.2018 19:24
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