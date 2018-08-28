Son dakika sendromu – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    sendromu

    <a href="/index/son-dakika?id=c30b098a-ac5b-404b-8d07-e6fbb3207345" class="" rel="tag">Son dakika</a> sendromu

    ekibi, maçların ilk ve ikinci yarısının son anlarında kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekiyor...

    Spor Toto 'de bu sezon oynadığı üç maçta 4 puan toplayıp 5 puan kaybı yaşayan , ilk yarı ve ikinci yarının son dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekti. Bu sorun nedeniyle puanlar uçup gitti. 'in ilk haftasında konuk olduğu Medipol Başekşehir'e 43'üncü ve 90'ıncı dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordomavililer, ikinci haftada sahasında 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da tek golü 45'inci dakikada yedi. ekibi, ligin üçüncü haftasında deplasmanda konuk olduğu ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan MKE Ankaragücü mücadelesinde de 43'üncü ve 90'ıncı dakikalarda gollere engel olamadı.
    1. 28.8.2018
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