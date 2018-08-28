Pasın kralı toure – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Pasın kralı toure

    Pasın kralı toure

    28 yaşındaki , yüzde 87’lik isabetli pas oranı ile göz kamaştırdı.

    Ligde 3 hafta geride kalırken, 3 maçta kalesinde 5 gol gördü. Bu istatistiğe rağmen stoper , farklı bir özelliği ile öne çıktı. ve maçlarında yüzde 90 pas isabet oranı ile dikkat çeken 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Ankaragücü karşısında yine başarılı bir performans sergiledi. Toure, 46 pasta yüzde 87'lik başarılı pas oranı yakaladı. Tecrübeli futbolcu 3 kez ikili mücadele kazanırken, bir de hava topu aldı.
    1. 28.8.2018
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