N’Doye durmuyor! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    N’Doye durmuyor!

    N’Doye durmuyor!
    Süper Ligi 7. hafta maçında ile Sonderjyske karşı karşıya geldi. Kopenhag, eski Trabzonsporlu N'Doye'un da gol attığı karşılaşmayı 3-2 aldı. Ligde 7. mücadelesinde 5. kez fileleri sarsan N'Doye'un iki de asisti var. Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 2 gol atmıştı.
    1. 28.8.2018
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