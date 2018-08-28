Kale düştü: 5 gol – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Kale düştü: 5 gol

    Kale düştü: 5 gol
    Geçen sezon 51 kez ile en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan , 2018-19 sezonunda da ilk üç haftalık bölümde kalesini kapatamadı. Bordomavililer; Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olup, Demir Grup 'u 3-1 yenerken, MKE Ankaragücü ile ise 2-2 berabere kaldı ve bu üç karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Fırtına bu periyotta toplam 5 gol yemiş oldu.
    1. 28.8.2018
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