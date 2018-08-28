Hugo Rodallega kendini aştı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    kendini aştı

    Hugo Rodallega kendini aştı

    'un Kolombiyalı oyuncusu , kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Golcü oyuncu ilk 3. haftada attığı gollerle 'ı aratmadı.

    'nin Fulham takımından 2015-2016 sezonunda 'a olan , söz konusu sezonun ilk 3 haftasında 2 gol atarken, 2016-2017 sezonunun ilk 3 haftasında ise 1 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunun devre arasında 'a transfer olan golcü oyuncu bordo-mavili takımda forma giydiği ilk 3 maçı boş geçti. Golcü oyuncu 2017-2018 sezonunda ise forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol buldu.

    En iyi sezon başlangıcını yaptı


    Kolombiyalı oyuncu kariyerinin en iyi başlangıcını bu sezon yaptı. yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren golcü oyuncu, çalışmasının karşılığını attığı gollerle alırken, 'ın yokluğunu aratmadı.

    Galatasaray maçında Karaman'ın en önemli kozu


    Sezona iyi bir başlangıç yapan Rodallega, ile ligin 4. haftasında oynanacak olan maçta Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak. Rodellaga, sarı-kırmızılı takıma Akhisar Belediyespor forması giydiği dönemde 3 gol attı. Golcü oyuncu maçlarında 2, Spor Toto Süper Lig'de ise 1 kez Galatasaray filelerini havalandırdı.

    1. 28.8.2018 10:37
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