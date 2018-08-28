Hoşgeldin Ekuban – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Hoşgeldin Ekuban

    Hoşgeldin Ekuban

    Bordo-mavililer, ’ın 24 yaşındaki forveti ’ı kiralamak için ’ye getirdi. asıllı yıldız bugün sağlık kontrolünden geçecek.

    'da çalışmaları tam gaz devam ederken, sürpriz bir bölgeye takviye gerçekleşti. Stopere yapması beklenen bordo-mavililer, İngiltere Championship ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan asıllı forvet oyuncusu 'ın kiralanması konusunda anlaştı. Bir yıllık kiralama nedeniyle para ödenmeyeceği ve oyuncuya ise senelik 300 bin euro civarında bir rakamın verileceği ifade edildi. Bu arada dün gece Trabzon'a gelen 24 yaşındaki forvetin bugün sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    ALTERNATİF OLACAK
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ekuban ile uzun zamandır görüştüklerini belirterek, "Transfer sezonun başından beri neredeyse 20'ye yakın oyuncu ile temas kuruldu. Bunlardan biri de Ekuban. 'un bütçesi, harcayacağı para belli. Muhammet Beşir ve Sheidaev'in ayrılmasından sonra o mevkide sadece Burak ile Rodallega kaldı. Ekuban da düşük maliyetli bir oyuncu olduğu için ismi gündeme geldi. Anlaşırsak imza attıracağız" dedi.

    Yunus Emre SEL
    1. 28.8.2018
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