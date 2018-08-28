Hoşgeldin Ekuban
Bordo-mavililer, Leeds United’ın 24 yaşındaki forveti Caleb Ekuban’ı kiralamak için Türkiye’ye getirdi. Gana asıllı İtalyan yıldız bugün sağlık kontrolünden geçecek.
ALTERNATİF OLACAK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ekuban ile uzun zamandır görüştüklerini belirterek, "Transfer sezonun başından beri neredeyse 20'ye yakın oyuncu ile temas kuruldu. Bunlardan biri de Ekuban. Trabzonspor'un bütçesi, harcayacağı para belli. Muhammet Beşir ve Sheidaev'in ayrılmasından sonra o mevkide sadece Burak ile Rodallega kaldı. Ekuban da düşük maliyetli bir oyuncu olduğu için ismi gündeme geldi. Anlaşırsak imza attıracağız" dedi.
Yunus Emre SEL
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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