G.Saray derbisi hazırlıkları başladı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    G.Saray derbisi hazırlıkları başladı

    G.Saray derbisi hazırlıkları başladı
    A.Gücü maçı sonrası 1 gün izin verilen Trabzonsporlu futbolcular, dün G.Saray derbisinin hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Kamil katılmazken, Burak ve Rodallega salonda çalıştı. Amiri ise takımdan ayrı çalışma yaptı. Geçen hafta izinsiz olarak çalışmalara katılmayan Mustafa da idmanda yer aldı.
    1. 28.8.2018
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