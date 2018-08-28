Cevabını ver artık Papy – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Cevabını ver artık Papy

    Cevabını ver artık Papy

    Ligin ilk üç haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 kez kaybeden , kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

    'ın ısrarla takviye istediği stoper bölgesi için Senegalli Papy Djilobodji'den cevap bekleyen yönetim, menajerinin istediği 250 bin euro ekstra ücreti vermemeye kararlı. İdmanlara izinsiz katılmadığı için kadro dışı bırakılan 'ın ayrılmasına izin vermeyen yönetim, alternatif isimlerle de görüşmelere başladı.
    1. 28.8.2018
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