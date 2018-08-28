Anthony ısınıyor – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Anthony ısınıyor

    Anthony ısınıyor
    Sheva'dan alınan , A.Gücü maçının 73. dakikasında sahaya çıkmış ve yeni takımı ile siftah yapmıştı. Nijeryalı futbolcu, Fırtına'nın hücumlarına hareket getirdi. Yüzde 91'lik pas isabet yüzdesi yakalayan 29 yaşındaki oyuncu, 1 kez de ikili mücadele kazandı.
    1. 28.8.2018
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