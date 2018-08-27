Trabzonspor Caleb Ekuban'ı Trabzon getirdi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    getirdi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> <a href="/index/caleb-ekuban?id=ff06708b-a349-4b68-b60e-61e5f89b0f9f" class="" rel="tag">Caleb Ekuban</a>'ı <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a> getirdi

    prensip anlaşmasına vardığı İtalyan asıllı Ganalı oyuncu 'a getirdi.

    , 'nin Championship ekiplerinden Leeds United forma giyen forvet oyuncusu 'a getirdi. Türk Hava Yollarına () ait tarifeli uçak ile havaalanına 21.50 sıralarında inen oyuncuyu kulüp menajeri Emrah Tok karşıladı.

    Dinlenmek için konaklayacağı otele geçen oyuncu yarın bordo-mavili yöneticilerle masaya oturacak. Yapılacak görüşmelerin ardından oyuncunun transferi netlik kazanacak.
    1. 27.8.2018 23:20
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