Trabzonspor Caleb Ekuban ile görüşüyor – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ile görüşüyor

    Trabzonspor Caleb Ekuban ile görüşüyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Trabzonspor İtalyan forvet ile görüşmelere başladı.

    Gana asıllı İtalyan forvet ile transfer görüşmelerine başladı. Caleb Ekuban, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyiyor.

    Ayrıntılar geliyor...

    Yunus Emre Sel
    1. 27.8.2018 15:01
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