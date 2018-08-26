Yine Novak yine Osmanlı
Ankaragücü karşısında takımının ilk golünü atan Novak, Osmanlı Stadı'nı boş geçmiyor.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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