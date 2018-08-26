Yine Novak yine Osmanlı – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Yine yine Osmanlı

    Yine Novak yine Osmanlı

    Ankaragücü karşısında takımının ilk golünü atan , Osmanlı Stadı'nı boş geçmiyor.

    Çek futbolcu Trabzonspor forması ile 2'si deplasmanda 3 farklı maçta ağları havalandırırken, bu 2 maç da Osmanlı Stadı'nda oynandı. 16 Nisan'da Osmanlıspor ağlarına golünü bırakmış, 5 Mayıs'ta ise Kasımpaşa'ya iç sahada 2 gol atmıştı.
    1. 26.8.2018
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